Secretaria de Saúde deverá incluir profissionais deste grupo na vacinação. - Foto: Reprodução.

Secretaria de Saúde deverá incluir profissionais deste grupo na vacinação.Foto: Reprodução.

Por Bertha Muniz

Publicado 22/06/2021 18:18 | Atualizado 22/06/2021 18:18

CAMPOS - O prefeito de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, Wladimir Garotinho, sancionou nesta terça-feira (22) a lei que inclui os motoboys no grupo prioritário para vacinação contra a Covid-19 no município. A sanção foi publicada no Diário Oficial e caberá à secretaria de Saúde estabelecer os critérios para implementação da lei.

De acordo com o documento, para ser imunizado, o profissional deverá comprovar, "por meio idôneo", que atua no sistema de entregas. O texto é de autoria do vereador Álvaro Oliveira (Pros) e foi aprovado por unanimidade na sessão do dia 1º de junho. A medida agradou a categoria, que agora espera a divulgação do dia da vacinação para eles. "Muito bom a prefeitura entender que o nosso trabalho sempre foi essencial e, mesmo que tardiamente, nos dê prioridade para a vacinação. Agora, é esperar para saber quando", disse um motoboy.

Publicidade

A prefeitura ainda não divulgou o calendário de vacinação para os profissionais.