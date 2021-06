O imunizante veio por terra e foi entregue no 8º Batalhão de Polícia Militar. - Foto: César Ferreira.

Por Bertha Muniz

Publicado 23/06/2021 15:40 | Atualizado 23/06/2021 15:41

CAMPOS - Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, recebeu, na tarde desta quarta-feira (23), uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19, um total de 29.260 doses. Os imunizantes, entregues pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), são da Oxford/AstraZeneca, produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Esta é a maior remessa individual já feita pelo Governo do Estado desde o início da imunização.

Com a chegada de novas doses, a Secretaria de Saúde dará seguimento ao calendário de vacinação, que incluem a aplicação de segunda doses para quem tomou a vacina e está no prazo do reforço, além da aplicação de primeira dose dos profissionais da Educação e por faixa etária.

Mais uma vez a dispensação das vacinas foi realizada pela SES por via terrestre no 8º Batalhão de Polícia Militar. De lá, após conferência, os imunizantes foram levados pela equipe da Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde (Subpav) para Rede de Frios que fica na sede da Secretaria Municipal de Saúde.

O município aplicou, até terça-feira (22), 230.590 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 163.912 de primeira dose e 66.678 de segunda dose.