A prefeita Fátima Pacheco recebeu um microônibus, zero quilômetro, equipado com elevador de acessibilidade e tração 4x4. Foto: SECOM/Phillipe Moacyr.

Por Bertha Muniz

Publicado 16/06/2021 20:49 | Atualizado 16/06/2021 21:11

QUISSAMÃ - Quissamã reforçou a frota de veículos de transporte escolar. A prefeita Fátima Pacheco recebeu um microônibus, zero quilômetro, equipado com elevador de acessibilidade e tração 4x4. O veículo tem capacidade para transportar 31 alunos, todos sentados e com cinto de segurança, e vai atender estudantes do Visgueiro. Agora Quissamã conta com 19 ônibus mais três vans para atender os 4,4 mil alunos da rede municipal.



- Hoje temos mais uma ótima notícia para a educação do nosso município. Estamos aqui apresentando a chegada de mais um ônibus escolar. Somente este ano, nós conseguimos três em parceria com o Governo Federal e este é uma emenda do deputado Wladimir Garotinho que hoje é prefeito de Campos, mas quando deputado federal destinou esse ônibus para o município de Quissamã. Ao lado da nossa equipe que tem compromisso com Quissamã, dialogando com a população, nos articulando em Brasília que vamos governando a nossa cidade – frisou a prefeita Fátima Pacheco.

A secretária de Educação, Helena Lima, destacou que o transporte escolar é setor extremamente importante da educação e que são com ônibus modernos e seguros que se garante mais conforto e qualidade. "Esse ônibus vai garantir acessibilidade. Acesso também é um dos objetivos da Secretaria de Educação, garantindo uma educação de qualidade aos nossos 4,4 mil alunos", disse a secretária.



O secretário de Transporte, Marco Aurélio de Souza, ressalta que desde que a prefeita Fátima Pacheco assumiu a prefeitura, foram recebidos cinco ônibus novos para o transporte escolar, sendo três somente em 2021.

- Reformamos outros oito ônibus com pintura, restauração do estofado, pneus novos, colocamos cortinas e cadeira de segurança para crianças. A frota do transporte escolar de Quissamã, hoje, é resultado do trabalho de excelência entre as secretarias de Educação e Transporte, dando as melhores condições, e contando com pessoal preparado para a manutenção – ressaltou Marco Aurélio.



O coordenador de Transporte Escolar de Quissamã, Everaldo Silva, informou que o veículo vai atender os alunos moradores de Visgueiro. “Com esses 19 ônibus atendemos alunos das áreas urbana e rural do nosso município”, frisou.