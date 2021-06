Uma espingarda com cinco munições intactas e outras cinco deflagradas foi em Conceição de Macabu. - Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Uma espingarda com cinco munições intactas e outras cinco deflagradas foi em Conceição de Macabu. Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Por Bertha Muniz

Publicado 18/06/2021 20:16 | Atualizado 18/06/2021 20:17

CONCEIÇÃO DE MACABU - Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM), nesta sexta-feira (18), após ameaçar sua companheira com uma arma de fogo, em Conceição de Macabu, no Norte Fluminense. O caso ocorreu no bairro São Henry. Segundo a PM, agentes faziam um patrulhamento de rotina na Rua São Cristóvão, quando avistaram o criminoso em atitude considerada suspeita.

Logo após, a vítima saiu de sua residência e informou que seu parceiro havia a ameaçado de morte com uma espingarda. Militares entraram no imóvel do casal, após autorização da vítima, e encontraram a arma, uma espingarda calibre 32, com cinco munições intactas e outras cinco deflagradas. O envolvido foi levado para a 122ª Delegacia Policial (122ª DP), onde foi autuado e ficou preso, aguardando transferência para o sistema prisional. Ninguém ficou ferido. O material apreendido pela PM, foi apresentado à Polícia Civil.