Com a dupla, militares apreenderam uma pistola calibre 9mm com 18 munições intactas. - Foto: Divulgação/PM.

Com a dupla, militares apreenderam uma pistola calibre 9mm com 18 munições intactas.Foto: Divulgação/PM.

Por Bertha Muniz

Publicado 16/06/2021 17:33

QUISSAMÃ - Um jovem foi preso e um adolescente foi apreendido por porte ilegal de arma de fogo, nesta quarta-feira (16), em Quissamã, no Norte Fluminense. A ação foi deflagrada pela 2ª Companhia da Polícia Militar (PM), após denúncias anônimas informando que a dupla estava dentro de um matagal, próximo à creche do Sítio Quissamã para desenterrar uma arma.



Eles foram interceptados enquanto caminhavam às margens da RJ-196, e, segundo a PM, apresentaram nervosismo. Na cintura do adolescente, foi encontrada uma pistola calibre 9mm com 18 munições intactas.

De acordo com a PM, um deles, o rapaz de 19 anos já conhecido pelos militares, apontado como integrante do tráfico de drogas dos bairros Matias e Sítio.

Publicidade

Os envolvidos foram levados para a 130ª Delegacia Policial (130ª DP), onde o adolescente ficou apreendido e o jovem de 19 anos, ficou preso à disposição da Justiça. O material apreendido foi apresentado à Polícia Civil.