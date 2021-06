Nesta quinta-feira (17), das 9h às 11h, serão imunizadas as pessoas com 57 anos e, das 14h às 16h, com 56 anos. - Foto: Adilson dos Santos.

Nesta quinta-feira (17), das 9h às 11h, serão imunizadas as pessoas com 57 anos e, das 14h às 16h, com 56 anos. Foto: Adilson dos Santos.

Por Bertha Muniz

Publicado 16/06/2021 20:42 | Atualizado 16/06/2021 20:42

QUISSAMÃ - Quissamã, no Norte Fluminense, iniciou, nesta quarta-feira (16), a vacinação contra a Covid-19 para a população em geral do município. Os dois primeiros dias serão no Centro de Saúde, para usuários das unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF) do Centro, Matias, Caxias e Carmo. Nesta quinta-feira (17), das 9h às 11h, serão imunizadas as pessoas com 57 anos e, das 14h às 16h, com 56 anos.

Para receber a primeira dose do imunizante, é necessário levar documento de identificação original com foto, comprovante de residência e, se possível, a carteira de vacinação. A campanha segue em outras ESFs a partir de sexta-feira (18).

Publicidade

O avanço da vacinação foi possível por causa da chegada de novas doses, que são adquiridas exclusivamente pelo Ministério da Saúde e distribuídas pelo Governo do Estado do Rio. O adiantamento das aplicações é um importante passo para diminuir o número de casos graves e morte pela doença. Com a diminuição da taxa de transmissão, até quem não for vacinado vai se beneficiar com a imunidade coletiva.

“O grande impacto das vacinas não será apenas individual e sim coletivo. Quando tivermos uma elevada proporção da população vacinada, teremos uma redução imensa da transmissão da Covid-19, os números de casos e consequentemente o número de óbitos, também”, afirma Natália Vilaça, coordenadora da Imunização em Quissamã.

Publicidade

Neste primeiro dia, a população acordou cedo para buscar a vacina. Helioneo Fernandes Henrique, de 59 anos, foi um dos primeiros contemplados com a imunização. “Gostaria de agradecer ao pessoal da saúde, pelo empenho, pois o número de perdas está causando muita tristeza em todos nós e preocupação também. Quanto mais expandimos a vacina, menos casos teremos”, falou aliviado, Helioneo.

Veja a programação abaixo:

Publicidade

Quinta-feira (17)

Centro de Saúde (Usuários da ESF Centro, Matias, Caxias e Carmo)

9h às 11h

Idade - 57 anos

14h às 16h

Idade - 56 anos

Publicidade

Sexta-feira (18)

9h às 11h

ESF Santa Catarina

56 a 59 anos

Segunda-feira (21)

9h às 11h

ESF Machadinha

56 a 59 anos

Publicidade

Terça-feira (22)

9h às 11h

ESF Barra do Furado

56 a 59 anos

14h às 16h

Centro de Saúde (Usuários da ESF Centro, Matias, Caxias e Carmo)

55 anos

Publicidade

Quarta-feira (23)

9h às 11h

ESF Alto Grande

56 a 59 anos

Quinta-feira (24)

9h às 11h

ESF Morro Alto

56 a 59 anos