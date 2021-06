Para receber a primeira dose, o público selecionado precisará apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência, CPF ou Cartão do SUS. - Foto: Rui Porto Filho/PMM.

Para receber a primeira dose, o público selecionado precisará apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência, CPF ou Cartão do SUS. Foto: Rui Porto Filho/PMM.

Por Bertha Muniz

Publicado 07/06/2021 21:05 | Atualizado 07/06/2021 21:06

MACAÉ - A vacinação do público em geral contra a Covid-19 começa no próximo sábado (12), das 8h30 às 13h, em Macaé, iniciando pelas pessoas de 59, 58 e 57 anos, em ordem decrescente de idade. A imunização vai ocorrer nos polos fixos: Estádio Cláudio Moacyr de Azevedo e Colégio Estadual Matias Neto, além da Cidade Universitária (drive-thru).

Na Serra, a vacinação acontece nos polos da Estratégia de Saúde da Família (ESF). Para receber a primeira dose no sábado, o público selecionado precisará apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência, CPF ou Cartão do SUS. De acordo com o município, é fundamental que o público em geral faça o pré-cadastro para a vacinação no site oficial da prefeitura.

Para o prefeito Welberth Rezende, a vacinação da população geral representa uma nova etapa nas ações de enfrentamento da pandemia priorizada pelo governo municipal, que inclui também a aplicação da primeira dose para profissionais da Educação na quarta-feira (9).

“Ultrapassamos a marca de 70 mil vacinas aplicadas contra a Covid-19. Reivindicamos ao Estado o envio de mais doses para aceleramos ainda mais esse cronograma. Nossa meta é vacinar toda a população adulta o quanto antes”. O “Dia D” no sábado servirá como base para as novas etapas de imunização deste grupo, de acordo com o número de vacinas destinadas pela Secretaria estadual de Saúde.





Grupo com comorbidade



De acordo com a prefeitura, o novo calendário divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde também mantém a vacinação do grupo com comorbidades previstas no Plano Nacional de Imunização (PNI). Nesta terça-feira (8), receberão a primeira dose as pessoas deste grupo com idades de 38, 37 e 36 anos, no período da manhã (8h30 às 12h) e de 35, 34 e 33 anos, à tarde (13h às 16h30).



Na quarta-feira (9), será vacinado o grupo com comorbidades de 32, 31 e 30 anos pela manhã. Já na quinta-feira (10), será a vez das pessoas de 29, 28 e 27 anos.