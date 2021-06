Parlamentar testou positivo para o coronavírus no último dia 31. - Foto: Divulgação.

Parlamentar testou positivo para o coronavírus no último dia 31.Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 06/06/2021 13:41 | Atualizado 06/06/2021 17:50



MACAÉ - O vereador de Macaé, Thales Coutinho, foi intubado em decorrência de complicações da Covid-19 neste sábado (5). De acordo com nota divulgada pela assessoria do parlamentar, o procedimento transcorreu sem intercorrência e o quadro de saúde de Thales é estável, sendo acompanhado pela equipe médica.



"Mantemos a nossa fé e pedimos a todos que continuem intercendo pela vida do parlamentar, defensor incansável da vacina para todos", finalizou a nota. Thales foi internado na tarde de quarta-feira (2), no Hospital da Unimed, no Centro da cidade. Ele havia testado positivo para o coronavírus no último dia 31.

O parlamentar promoveu diversos debates na Câmara Municipal sobre a demora do governo federal na distribuição de vacinação e foi autor da lei que multa em até R$ 6.290 quem furar fila da vacinação contra a Covid-19.