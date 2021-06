Vítimas foram socorridas para Hospital Público Municipal (HPM). - Foto: Bruno Campos/PMM.

Por Bertha Muniz

Publicado 07/06/2021 13:01 | Atualizado 07/06/2021 13:02

MACAÉ - Cinco pessoas foram baleadas, na noite deste domingo (6), na Favela da Linha, localizada no bairro Cajueiros, em Macaé, no Norte Fluminense. Segundo a Polícia Militar (PM), as vítimas estavam em uma área de atuação do tráfico de drogas, quando foram surpreendidos por dois homens armados que chegaram ao local atirando contra o grupo.

Ainda de acordo com a PM, os disparos foram feitos por dois homens apontados como integrantes de uma facção rival. Quatro das vítimas foram socorridas por meios próprios, e uma, pelo Corpo de Bombeiros, sendo levadas para o Hospital Público Municipal (HPM). O estado de saúde dos feridos no ataque não foi divulgado.

A PM informou que dois dos baleados, identificados apenas como “Magrão” e “Orelha”, possuem anotações criminais. No local do confronto, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da PM chegaram a trocar tiros com a dupla de atiradores, mas ambos conseguiram fugir abandonando um carregador de pistola calibre 9mm e quatro munições. O caso foi registrado na 123ª Delegacia Policial de Macaé (123ª DP).