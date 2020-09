Após um ano da morte de Ágatha Felix, Rio teve mais 28 crianças baleadas

28 crianças também foram baleadas no Rio. De acordo com um levantamento feito pelo Fogo Cruzado, 21 crianças foram vítimas de balas perdidas, mas em algumas situações a criança foi o alvo do disparo. Rio - Um ano após a morte de Ágatha Vitória Felix, de 8 anos, baleada nas costas quando voltava para casa com a mãe em uma Kombi no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio , outrastambém foram baleadas no Rio. De acordo com um levantamento feito peloforam vítimas de, mas em algumas situações a criança foi o alvo do disparo.

Ainda segundo o levantamento, nove crianças foram baleadas em situações em que havia a presença de agentes de segurança e duas delas morreram.

Municípios que tiveram crianças baleadas em casos com presença de agentes:

- Rio de Janeiro: seis crianças

- São João de Meriti: duas crianças

- São Gonçalo: uma criança

Municípios

O Rio foi o município com o maior número de crianças baleadas durante o período: foram 14, dessas quatro morreram. Em seguida, ficaram São Gonçalo com quatro, Belford Roxo com três, São João de Meriti com duas, Duque de Caxias com duas e Magé, Maricá, Guapimirim e Nova Iguaçu com um baleado cada.