Com os suspeitos foram apreendidos: um rádio transmissor, 42 trouxinhas de maconha, um tubo para enterrar drogas, um aparelho celular e R$ 60 em espécie.Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Por Bertha Muniz

Publicado 07/06/2021 18:40 | Atualizado 07/06/2021 18:44

MACAÉ - Dois homens foram presos pela Polícia Militar (PM) por tráfico de drogas, no fim da noite deste domingo (6), em Macaé, no Norte Fluminense. A ação foi deflagrada pelas equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), durante uma incursão à comunidade Planalto da Ajuda, no bairro Ajuda de Baixo.



Durante um cerco, os suspeitos, identificados pelos vulgos “Faísca” e “Neguinho”, foram abordados e com eles encontrados: um rádio transmissor, 42 trouxinhas de maconha, um tubo para enterrar drogas, um aparelho celular e R$ 60 em espécie. De acordo com a PM, a dupla já é conhecida pelos agentes por pertencer ao tráfico de drogas na localidade.

Não houve confronto. Os envolvidos foram levados para a 123ª Delegacia Policial (123ª DP), onde foram autuados e ficaram presos, aguardando transferência para o sistema penitenciário. O material apreendido foi apresentado à Polícia Civil.