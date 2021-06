Centro de Referência da Criança e do Adolescente foi inaugurado nesta sexta-feira (18), pela prefeita Fátima Pacheco e o vice Marcelo Batista. - Foto: SECOM/Adilson Santos.

Por Bertha Muniz

Publicado 19/06/2021 12:49 | Atualizado 19/06/2021 12:51

QUISSAMÃ - A prefeita de Quissamã, no Norte Fluminense, Fátima Pacheco e o vice Marcelo Batista, inauguraram nesta sexta-feira (18), o Centro de Referência da Criança e do Adolescente. A unidade vai atender cerca de mil crianças e adolescentes assistidos nos programas Agente Mirim (7 a 14 anos) e Jovem em Ação (15 a 18 anos).

A inauguração faz parte da programação do aniversário de 32 anos de emancipação político-administrativa do município. O evento foi transmitido através do Facebook da Prefeitura de Quissamã em virtude das medidas de restrição da pandemia da Covid-19. O Centro fica na Rua Barão de Monte Cedro, 104, Centro.

"Assistência social não é ajuda, apetrecho que fica atrás de outras políticas públicas. A assistência social é extremamente importante para o processo de inclusão, cidadania e de inserção no mercado de trabalho. Em 2017, encontramos unidades fechadas, programas sociais com pagamento atrasado. Hoje temos uma rede de assistência social estruturada, consolidada. Vamos continuar incansavelmente protegendo nossa infância e juventude, implementando políticas públicas de educação, assistência, esporte e cultura. Trazer nossos meninos e meninas cada vez mais para dentro dessas estruturas para que a gente não perca jovens para malfeitores", ressaltou Fátima Pacheco.



A secretária de Assistência Social, Tânia Magalhães, anunciou a retomada gradativa para o segundo semestre das atividades presenciais do Jovem em Ação e comemorou a nova sede em um espaço maior e adequado para desenvolver as atividades.

"Em virtude da pandemia, o atendimento do Centro de Referência da Criança e do Adolescente aos jovens é feito através de módulos. Estamos planejando a retomada, com segurança, das reuniões com familiares para entender o retorno que será gradativo assim como na educação. Mais uma vez a gente reforça uma rede de serviços assistenciais. O governo da prefeita Fátima Pacheco tem o entendimento de que é importante olhar para as pessoas mais vulneráveis com proteção e informação e transferência de renda", destacou.

Além dos programas Agente Mirim e Jovem em Ação que oferecem transferência de renda, respectivamente de R$ 200 e R$ 300, está em andamento a seleção para o Programa Juventude Ativa que vai contemplar 100 jovens entre 18 e 23 anos com aprendizagem profissional, cultural e educacional e inserção no mercado de trabalho com um salário-mínimo.



Trajetória de conhecimento

Participaram ainda da inauguração as coordenadoras do Centro e dos programas voltados para a criança e adolescente; assistidos pelo Agente Mirim e Jovem em Ação; o presidente da Câmara Municipal, Marcinho Pessanha; e os vereadores Fábio Castro, Janderson Barreto, Rildo, Mazinho Batista, Simone Flores e Cássio Reis.Assistido do Programa Jovem em Ação, o estudante Marcos Vinicius contou que ingressou no programa aos 15 anos e hoje comemora uma trajetória de conhecimento.



"Um orgulho estar aqui, um orgulho ter uma prefeita que tem esse olhar para a juventude. Comecei com as oficinas, ótimos monitores que preparam a gente para o mercado de trabalho. Digo isso com toda certeza. Passei por setores da Prefeitura, desempenhei várias atividades. Aprendi muito. Com a pandemia, as atividades passaram a ser online, mas não deixaram de nos preparar. Ontem, completei 18 anos, estou saindo do projeto, mas saio com muito orgulho por todo o aprendizado adquirido nesse período", frisou o jovem.

O presidente da Câmara Municipal ressaltou que o Centro é uma ferramenta extremamente importante para a assistência e juventude. “Criar estruturas específicas é de grande importância e Quissamã vem olhando para a criança, jovem, mulher e o idoso. A Câmara de Vereadores está orgulhosa e acima de tudo buscando a união da classe política, do poder Legislativo com o Poder Executivo numa aliança propositiva, para o bem do município. Esse deve ser foco, é isso que a população espera de nós. Nesse trabalho que nós vamos seguir”, disse.