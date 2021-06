Medida tem como objetivo aumentar a movimentação financeira do município. - Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 18/06/2021 19:33

QUISSAMÃ - Com o objetivo de movimentar a economia durante o período de pandemia, a prefeitura de Quissamã vai realizar antecipadamente o pagamento da primeira parcela do 13º salário aos servidores e terceirizados. O anúncio foi feito pela prefeita Fátima Pacheco, nas redes sociais. O abono será depositado na conta dos funcionários no dia 15 de julho, aquecendo as vendas e gerando renda, principalmente no comércio local.



Com austeridade financeira, o município está com todas as suas obrigações trabalhistas em dia, salários e cartão-alimentação. "Com organização e trabalho, Quissamã possibilita que os servidores possam se planejar ao terem data definida para o recebimento da primeira parcela do 13º salário – ressaltou Fátima Pacheco.

A antecipação do pagamento também vai gerar impacto positivo no comércio local, com boa expectativa para os lojistas. Por lei, a obrigatoriedade do pagamento da primeira parcela vai até o dia 30 de novembro do ano vigente, e a segunda deve ser efetuada até 20 de dezembro.