O Fórum também pediu às autoridades que solicitem que a China agilize a entrega do IFA ao Brasil para a continuidade da produção das doses da CoronaVac Divulgação

Por IG - Último Segundo

Publicado 16/04/2021 19:07

O governador do Piauí e presidente do Fórum dos Governadores, Wellington Dias (PT), disse que o Brasil pode conseguir a antecipação de 4 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 via Covax Facility para o final de abril. O assunto foi tratado em reunião do fórum com membros da ONU (Organização das Nações Unidas) e da OMS (Organização Mundial da Saúde).



"Foi acertado com a ONU e a OMS que haverá um esforço para que a entrega que estava prevista para o final de maio seja antecipada para o final de abril, cerca de 4 milhões de doses", disse o governador em entrevista coletiva.

Publicidade

Wellington Dias disse também que o Fórum dos Governadores e o Congresso estão articulando com os Estados Unidos para que o país dê uma "ajuda humanitária" fornecendo doses da vacina de Oxford/AstraZeneca que não estão sendo utilizadas no país.

O Fórum também pediu às autoridades que solicitem que a China agilize a entrega do IFA ao Brasil para a continuidade da produção das doses da CoronaVac.



"Há um risco concreto de, nas duas primeiras semanas de abril, faltar vacina para a seugunda dose no Brasil. Solicitamos que seja acelerada a entrega do IFA ou que a China possa importar dois lotes de 5 milhões de doses prontas", disse Dias.