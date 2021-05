Nesta quinta-feira (20) município deu início a imunização contra a Covid-19 em profissionais da Educação em um ato simbólico. Foto: César Ferreira.

Por Bertha Muniz

Publicado 20/05/2021 18:31 | Atualizado 20/05/2021 18:36

CAMPOS - Mais um passo para a implantação do Plano Municipal do Ensino Híbrido Seguro foi dado nesta quinta-feira (20), com o início da vacinação dos profissionais da rede municipal de ensino. O Prefeito Wladimir Garotinho acompanhou um ato simbólico realizado pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia e pela Secretaria Municipal de Saúde, que resultou na imunização de cerca de 80 profissionais das Escolas Municipais Branca Peçanha Ribeiro, situada no Parque Eldorado; Frederico Paes Barbosa, no Parque Novo Mundo; e CIEP Custódio Siqueira, Parque Alvorada.

A diretora da Escola Branca Peçanha Ribeiro, Neilce Faquer, onde a ação aconteceu, foi a primeira da instituição a ser vacinada. “Este é o primeiro passo para uma nova era. Só temos que parabenizar o secretário Marcelo Feres que lutou para que tivéssemos esse momento. E, sem dúvida, para o Prefeito Wladimir, que foi sensível e também não poupou esforços para que a escola pudesse retornar de forma segura para todos”.

Publicidade

O prefeito Wladimir Garotinho deixou claro que o retorno responsável às aulas passa pela vacinação. “Campos criou um modelo próprio de retomada do ensino híbrido seguro. Dialogamos muito com representantes de escolas, de pais de alunos, com o Ministério Público, e agora estamos dando mais um passo. A gente vai começar gradativamente, de uma forma em que possamos, efetivamente, dar segurança aos professores, aos alunos e às famílias. É importante esclarecer que não é só o professor que está sendo vacinado, mas todos os profissionais que atuam na escola”, disse.

O secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, professor Marcelo Feres, falou sobre a necessidade de fazer a educação voltar a funcionar em sua plenitude. “O ensino híbrido é uma etapa e a gente entende que ele precisa ser seguro. Nós tivemos, nos últimos meses, muitas perdas e não é possível considerar que as crianças estejam na escola sem que os profissionais estejam vacinados. Campos está desenvolvendo uma ação de forma muito responsável. Nosso principal objetivo é garantir a melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem”, explicou Feres.

Publicidade

Maria de Fátima Alonso Alves, a diretora da escola Frederico Paes Barbosa, disse se sentir valorizada enquanto profissional. “O retorno com o ensino híbrido é muito importante. Nossa educação está passando por um momento bem difícil. Vejo essa vacinação, como uma demonstração de preocupação conosco enquanto profissional, pois sabemos que as aulas poderiam iniciar sem sermos imunizados, mas tanto o secretário, como o prefeito foram convictos em iniciar apenas depois da vacinação, ou seja o ensino seguro para todos os funcionários e professores da educação, pois a partir do momento que estamos vacinados, a proteção maior, inclusive para nossos alunos”.

O subsecretário de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde, Charbell Kury, acompanhou o ato simbólico, além de vereadores da Câmara Municipal de Campos. “A partir desta sexta-feira (21), a vacinação desses profissionais da Educação passará a ser realizada no Drive Thru do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF) Campus Campos Centro e no IFF Campus Guarus, mediante listagem enviada pelos diretores das unidades escolares, que estará disponível nesses dois polos", informou Charbell.

Publicidade

Estiveram presentes, acompanhando o primeiro dia de vacinação dos profissionais da educação na Escola Municipal Branca Peçanha Ribeiro, os vereadores Luciano Rio Lu, Dandinho do Rio Preto, Cassiano Tavares, pastor Marcos Elias, Jô de Ururaí e Marcione da Farmácia.