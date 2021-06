Informação foi divulgada pelo prefeito Wladimir Garotinho em suas redes sociais no final da manhã desta terça. - Foto: Reprodução.

Informação foi divulgada pelo prefeito Wladimir Garotinho em suas redes sociais no final da manhã desta terça. Foto: Reprodução.

Por Bertha Muniz

Publicado 22/06/2021 18:39 | Atualizado 22/06/2021 18:41

CAMPOS - O município de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, entrou oficialmente na Fase Verde do Plano de Retomada das Atividades Econômicas e Sociais nesta terça-feira (22). A informação foi divulgada pelo prefeito Wladimir Garotinho em suas redes sociais no final da manhã desta terça.



“Graças a Deus devido a muito esforço e muito trabalho da equipe de Saúde e Vigilância Sanitária e da população que colaborou, Campos hoje oficialmente está na Fase Verde em relação ao nível de pandemia. A gente sabe que não pode relaxar, a vacinação segue avançando… Quando a gente recebe dose, a gente imediatamente aplica na população, e essa é uma boa notícia”, afirmou Wladimir.



Entre as novas medidas debatidas está a reabertura das salas de cinema respeitando a capacidade máxima de 30% da lotação. E, ainda, a discussão sobre regularização das festas com ampliação de horário para dos eventos.



“Campos chega à Fase Verde depois de um grande esforço de antecipação de medidas frente ao governo do Estado e ao Ministério da Saúde, além aceleração da vacinação, redução do número de mortos e contaminados. Hoje temos mais de 160 mil pessoas vacinadas com a primeira dose, o que significa 31% da população. Estamos acelerando a segunda dose com quase 70 mil vacinados”, afirmou o subsecretário de Atenção Básica Vigilância e Promoção da Saúde de Campos Charbell Kury.



Mesmo avançando para a Fase Verde, o subsecretário lembra que ainda não se tem no país uma boa cobertura vacinal, a conhecida imunidade de rebanho. Por isso, explica o subsecretário, a população não deve descuidar do uso da máscara, álcool 70%, além da higienizando das mãos.



“Não podemos esquecer que a doença se deslocou para um grupo de mais jovem, ainda podemos ter casos na população, alguns surtos, em pessoas com idade abaixo de 60 anos. Apesar da Fase Verde, a guerra ainda não acabou. Continuaremos tendo casos. Seu papel individual é muito importante até chegar a vacina para todos”, afirmou Kury.