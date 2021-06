O suspeito foi conduzido, junto com o material, à 134ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. - Foto: Divulgação.

O suspeito foi conduzido, junto com o material, à 134ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 23/06/2021 16:14 | Atualizado 23/06/2021 16:15

CAMPOS - Um homem detido após furtar tampas de galerias de águas pluviais, nesta quarta-feira (23), em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. A ação foi deflagrada por agentes do Grupamento de Operações Especiais (GOE) da Guarda Civil Municipal (GCM), após denúncias de que o material havia sido furtado no Centro Histórico da cidade.



O homem foi localizado na Avenida José Alves de Azevedo carregando um saco com partes de grades de uma galeria de águas pluviais. Ele foi conduzido, junto com o material, à 134ª Delegacia Policial, onde o caso foi registrado.



Segundo a GCM, o furto de tampas de bueiros e das grades de canaletas na área central é constante e traz prejuízos ao município que, constantemente, precisa repor o material, e à população, que acaba se machucando nestes pontos.

Sem as tampas, esses locais se tornam verdadeiras armadilhas e acabam ficando vulneráveis pois recebem lixo quando levados pela água de chuva, entupindo os bueiros e causando alagamentos. Quando estão com a tampa, elas também evitam que maiores quantidades de folhas e dejetos entrem nas galerias.