Vereador Raphael Thuin é o autor da lei que inclui bancários no grupo prioritário para a vacinação contra a Covid-19. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 22/06/2021 19:05 | Atualizado 23/06/2021 09:48

CAMPOS- A categoria dos Bancários de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, passa a integrar o grupo prioritário para receber a vacina da Covid-19, na cidade, a partir desta terça-feira (22). O projeto de lei 0069/2021 de autoria do vereador Raphael Thuin (PTB), que foi aprovada por unanimidade no último dia 16, foi sancionada pelo prefeito Wladimir Garotinho e publicada na edição 872 do Diário Oficial.



O parlamentar destacou a importância da sanção desta Lei 9.076, que garante aos bancários o direito de serem imunizados contra a Covid-19. " É uma grande vitória, em menos de 10 dias, ter mais um projeto de lei de minha autoria sancionada pelo Poder Executivo. Cerca de 600 bancários que trabalham em 32 agências e 8 postos de atendimentos no município serão beneficiados. Trabalhadores que desde o início da pandemia da Covid-19, estão expostos a todo tipo de risco de contágio, já que não pararam um único dia de atender a população", concluiu Thuin.

Para o presidente do Sindicato dos Bancários de Campos, Rafanele Pereira, a sanção desta Lei 9.076, do vereador Raphael Thuin, é uma grande vitória. " A imunização dos bancários é uma reinvindicação mais que justa para os trabalhadores que exercem um trabalho primordial para a sociedade. Esperamos, que esta iniciativa seja seguida por outros municípios da região e do país" finalizou Rafanele.