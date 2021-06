Prefeito Wladimir Garotinho acompanhou o primeiro dia de aula no novo modelo. - Foto: Divulgação.

Prefeito Wladimir Garotinho acompanhou o primeiro dia de aula no novo modelo. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 21/06/2021 20:34 | Atualizado 21/06/2021 20:35

CAMPOS - Depois de quase 500 dias fechadas por causa da pandemia do coronavírus, três escolas municipais de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, abriram as portas para receber a comunidade escolar, incluindo alunos e profissionais da Educação. A iniciativa faz parte do ensino híbrido adotado pela Prefeitura de Campos – inicialmente para o ensino infantil – em que já é possível estudar tanto de forma remota quanto presencial na Escola Municipal Dr. Getúlio Vargas, em Tocos; no Ciep Wilson Batista, no Parque Guarus; e na Creche Escola João Perdecene Neto, no bairro da Lapa.



Todos os que estão participando dessa modalidade foram vacinados com a primeira dose da vacina contra covid-19. A informação é do prefeito Wladimir Garotinho, que acompanhou o primeiro dia de aula no novo modelo nesta segunda-feira (21), ao lado do secretário de Educação, Marcelo Feres, do subsecretário de Saúde, Paulo Hirano, e da coordenadora do Programa Saúde na Escola (PSE), Cátia Mello.



"Esse primeiro dia foi um sucesso. À medida que forem chegando mais doses da vacina em Campos, vamos imunizar mais profissionais da Educação e vamos avançando no ensino híbrido. Em paralelo a isso, estamos avançando com o processo de licitação para reformar dezenas de escolas ainda este ano e garantir melhor estrutura e melhores condições de trabalho para os profissionais", afirmou o prefeito.





Professora da Creche da Lapa há 17 anos, Idemê Arêas, afirmou que é uma fase completamente nova e diferente. “Apesar do medo do desconhecido, do novo, eu estava com muita vontade de voltar para a escola, pois estava muito limitada com o ensino remoto. Em sala de aula me sinto mais livre e tudo flui muito melhor. Os alunos estão voltando crus, vai ser um processo mais difícil, mas esse retorno presencial precisava acontecer”, destacou a servidora.



Mãe da aluna do Pré-1, Kemilly Vitória, Viviane da Silva falou da expectativa da família. “Eu já estava ansiosa para ver como seria. E ela estava mais animada e ansiosa ainda, e acordou cedinho para não perder a hora. Fiquei muito feliz e me senti muito segura pois vi que a escola está com tudo preparado”, opinou. A diretora da creche, Elaine Cristina Reis, apresentou a autorização da Vigilância Sanitária que garante a licença para a reabertura da unidade, após atender todas as exigências necessárias ao checklist covid.



“Fizemos todas as marcações em sala de aula e nos corredores para garantir o distanciamento necessário, espalhamos álcool 70% nas salas, papel toalha nos banheiros, as crianças chegam e lavam as mãos antes de entrarem nas suas turmas, temos termômetro na portaria, etc. Serão cerca de 5 alunos por dia, totalizando 40 alunos por semana frequentando a unidade de forma escalonada. Na nossa unidade, os professores estavam pedindo para voltar a trabalhar de forma presencial, porque, dessa forma, rendem muito mais”, explicou.



Até sexta-feira (18), 1.837 profissionais da educação haviam sido vacinados com a primeira dose da vacina contra covid-19, e 47 deles com a segunda dose.



Planejamento



De acordo com a coordenadora do Programa Saúde na Escola (PSE), Catia Melo, várias medidas desenvolvidas pela Seduct prepararam a rede para a implantação do ensino híbrido. “Além das melhorias estruturais, realizamos diversos cursos, webinários e workshops falando sobre as regras de biossegurança, criamos Comissão Especial para discutir o tema, publicamos decretos e portarias normatizando o Plano, elaboramos o Manual Operacional do Ensino Híbrido Seguro, enfim, tudo isso a fim de garantir um ambiente seguro e saudável para profissionais da Educação, alunos e pais de estudantes”, disse.



Em Campos, conforme acordo com o MPE, o início do modelo híbrido nas escolas particulares e públicas se dará de forma gradativa, por etapa de ensino começando pela educação infantil, condicionado ao aval da Vigilância Sanitária, ao início de processo de imunização e à adesão ao Manual Operacional do Ensino Híbrido. Essa primeira fase do Plano representa um acolhimento aos estudantes e contemplará uma média de 220 estudantes por semana, considerando as dez unidades municipais.



À medida que mais profissionais forem sendo vacinados, outras escolas também vão aderir ao sistema híbrido até alcançar o ensino universitário.