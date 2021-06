Vítimas foram socorridas para Hospital Ferreira Machado (HFM), com ferimentos moderados. - Foto: Arquivo Pessoal.

Por Bertha Muniz

Publicado 20/06/2021 13:56 | Atualizado 20/06/2021 13:57

CAMPOS - Um acidente deixou duas pessoas feridas, na manhã deste domingo (20), na BR-101, na altura do distrito de Morro do Coco, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. De acordo com testemunhas, o motorista perdeu o controle da direção do veículo e tombou na pista. Ele e o carona foram socorridos para o Hospital Ferreira Machado (HFM), com ferimentos moderados.



Após o socorro às vítimas, equipes da Arteris Fluminense, concessionária que administra o trecho da rodovia, liberaram o tráfego. O caminhão ainda não foi retirado do local.