Durante a ação, fiscais constataram que um dos estabelecimentos comerciais eram reincidentes. - Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 18/06/2021 21:04 | Atualizado 18/06/2021 21:04

CAMPOS - Agentes da Vigilância Sanitária apreenderam nesta quinta-feira (17), cerca de 80kg de alimentos impróprios para consumo humano, em duas padarias localizadas na região da Pecuária, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Na fiscalização foram encontrados alimentos com prazo de validade vencido e, também, produtos clandestinos, tais como “queijo da roça” e leite cru, este último exposto à venda em garrafas pet reutilizadas.

Os estabelecimentos foram multados e os alimentos apreendidos e inutilizados. Durante a ação, fiscais constataram que um dos estabelecimentos comerciais eram reincidentes. Nele foram apreendidos 33kg de produtos sem registros e com validade expirada. Já no outro foram apreendidos 38 litros de leite cru e 9.392kg de queijo da roça.



De acordo com informações da Visa, o leite cru, chamado popularmente de "leite da roça" e adquirido em garrafas pet reaproveitadas, não passa por nenhum tratamento térmico e nenhuma fiscalização tal como ocorre nos laticínios legalizados, não sendo feito nenhum teste para verificar se possui resíduos de antibióticos usados nas vacas ou bactérias capazes de causar doenças no homem, tais como brucelose, tuberculose e listeriose.



Além disso, também não há nenhuma garantia sobre higienização adequada das garrafas de reutilizadas no envase, podendo também estas embalagens representar fonte de intoxicação ou infecção alimentar para o consumidor.



A Vigilância Sanitária orienta a população que fique atenta às condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos, data de validade e selo de inspeção sanitária oficial como, Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M.), no Serviço de Inspeção Estadual (S.I.E.), Serviço de Inspeção Federal (S.I.F.) ou do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (S.I.S.B.I.), quando for comprar produtos alimentícios.



Em caso de irregularidades, denuncie através do telefone: (22) 99868-0244, por ligação ou mensagem de Whatsapp. O anonimato é garantido.