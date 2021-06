Retorno das aulas será de forma gradativa, por etapa de ensino, condicionado ao aval da Vigilância Sanitária e ao início de processo de imunização. - Foto: Divulgação.

Retorno das aulas será de forma gradativa, por etapa de ensino, condicionado ao aval da Vigilância Sanitária e ao início de processo de imunização. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 18/06/2021 20:49

CAMPOS - A Prefeitura de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, autorizou o ensino híbrido nas escolas públicas e particulares da cidade, desde que sejam seguidas as regras de funcionamento anunciadas no Plano Municipal de Ensino Híbrido Seguro, cuja Portaria nº 26/2021 foi publicada no Diário Oficial da última sexta-feira (11). A medida atende, a princípio, a Educação Infantil. Para o retorno dos alunos, primeiro, é preciso que os profissionais da unidade tenham tomado a 1ª dose da vacina contra a Covid-19 há pelo menos 21 dias.



A informação foi confirmada pelo secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, Marcelo Feres. Ao todo, dez unidades escolares retornarão às atividades de modo híbrido. “Sete escolas a partir do dia 21 a 25, iniciam suas aulas no modelo híbrido. São dez escolas iniciais no total. Na segunda-feira seguinte, no dia 28, portanto, essas unidades cujos os profissionais já foram vacinados, retornam às suas atividades por meio da educação infantil. Vamos avançando com a vacinação dos profissionais, de modo que possamos alcançar o ensino fundamental em breve, o ensino médio, até o ensino universitário. Com a vacinação prévia, esse projeto não deve retroceder”, afirmou o secretário em vídeo divulgado em redes sociais da Prefeitura de Campos.

Publicidade



O documento reforça que 20% do total de vacinas recebidas pelo município estão sendo destinadas aos trabalhadores da Educação, até que haja a imunização de todos. O processo de vacinação teve início pelas unidades de Educação Básica que oferecem a Educação Infantil. As demais serão incluídas quando mais de 50% das unidades com oferta de Educação Infantil tiverem sido selecionadas.



Unidades escolhidas para o sistema híbrido

Publicidade



No dia 21/06 serão: Escola Municipal Dr Getúlio Vargas, em Tocos; CIEP Wilson Batista, Parque Guarus; e Creche Escola João Perdecene Neto, Lapa. No dia 23/06: Escola Municipal Branca Peçanha, Parque Eldorado; Escola Municipal Frederico Paes Barbosa, Parque Novo Mundo; CIEP Custódio Siqueira, Calabouço; Creche Escola João Siqueira dos Santos, Tapera. No dia 28/06, serão: Escola Municipal Prisco de Almeida, Calabouço; Creche Escola Parque Imperial e Creche Escola Penha.