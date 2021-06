O atendimento começará às 9h, mediante a distribuição de senhas. - Foto: César Ferreira.

Por Bertha Muniz

Publicado 18/06/2021 20:55 | Atualizado 18/06/2021 21:00

CAMPOS - A Prefeitura de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, anunciou que ampliará a testagem contra a Covid-19. A partir da próxima terça-feira (22), a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Lagoa de Cima passará a realizar o acolhimento, triagem e testagem. O atendimento começará às 9h, mediante a distribuição de senhas.

Desde o dia 17 de maio, a Secretaria de Saúde promoveu a descentralização do atendimento da Covid-19 no município e passou a contar com seis Centros de Referência da Covid-19 de 10 horas. São elas: UBS São Sebastião, UBS da Penha, UPH de Ururaí, UBS Morro do Coco, Patronato São José e Centro de Saúde de Guarus.

O atendimento é das 7h às 17h, com testagem de todos os sintomáticos e assintomáticos e atendimento médico dos pacientes, caso necessário, e respeitando o protocolo único de atendimento em todo município. Estão sendo realizados os testes de antígeno (nasofaringe) e os testes rápidos (sorológico). Ambos com resultado em 15 minutos. A realização do tipo de teste em cada paciente será avaliada pelo profissional durante a triagem.