Vítima foi morta na calcada da Travessa Santa Inês. Foto: Reprodução.

Por Bertha Muniz

Publicado 16/06/2021 14:12

CAMPOS - Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (16), no Parque Guarus, no distrito de Guarus, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Segundo testemunhas, dois criminosos em uma moto passaram atirando contra a vítima, que estava na Travessa Santa Inês, e morreu no local.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso registrado na 146ª Delegacia Policial (146ª DP). Ainda não há pistas sobre a motivação e autoria do crime. Ninguém foi preso. A Polícia Militar (PM) informou que reforçou o policiamento no local e faz buscas nos arredores do homicídio.