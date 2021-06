Por unanimidade, projeto de lei do vereador Rafael Thuin foi aprovado na sessão da Câmara Municipal nesta quarta-feira (16). - Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 16/06/2021 21:02 | Atualizado 16/06/2021 21:03

CAMPOS - Foi aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, o projeto de lei 069/2021 do vereador Raphael Thuin que solicitou a inclusão dos bancários no grupo de prioritário da vacinação contra a Covid-19. Atualmente, o município de Campos dos Goytacazes conta com cerca de 600 bancários trabalhando. Deste número, cerca de 30% estão atuando de forma remota (home office) por ter contraído o vírus ou por estar no grupo de risco.

“É com muita gratidão a essa classe que não parou de trabalhar em nenhum momento da pandemia e que sempre esteve na linha de frente para que o Brasil não parasse que eu compartilho esta notícia. Agradeço aos colegas vereadores pela sensibilidade à nossa proposta e, em nome das centenas de bancários de Campos, peço ao prefeito Wladimir Garotinho que sancione este projeto de suma importância não apenas para os bancários, mas para todos nós que utilizamos este serviço cotidianamente”, comemorou Thuin.

O Sindicato dos Bancários que abrange oito municípios da região norte e noroeste já identificou a morte de dois bancários desde o início da pandemia. Com a aprovação, o projeto de lei será enviado ao Executivo para sanção.