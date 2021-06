Prefeito Wladimir e o vice-prefeito Frederico Paes. - Foto: César Ferreira.

Por Bertha Muniz

Publicado 19/06/2021 11:38 | Atualizado 19/06/2021 11:39

CAMPOS - O prefeito de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, Wladimir Garotinho, exonerou o presidente da Fundação Municipal do Esporte, Fábio Gonçalves Coboski. A decisão foi publicada em edição suplementar do Diário Oficial. Também foram publicadas exonerações de pessoas que ocupavam funções comissionadas no governo, e que eram ligadas ao vereador Bruno Vianna (PSL).



Na edição suplementar do Diário Oficial de Campos dos Goytacazes de sexta-feira (18), o prefeito Wladimir assinou a nomeação de pessoas para cargos comissionados em diferentes áreas do governo, entre elas, funções na Fundação Municipal da Infância e Juventude. Foram consideradas sem efeito as nomeações de várias pessoas que chegaram a ocupar cargos na administração municipal. Um dos destaques é a menção de Fábio Gonçalves Coboski que deixou a presidência da FME. A vaga da presidência da FME até este sábado (19) continuava desocupada.