Próximo ao corpo da vítima, a polícia encontrou 12 cápsulas de calibre 380. - Foto: Divulgação/PM.

Próximo ao corpo da vítima, a polícia encontrou 12 cápsulas de calibre 380.Foto: Divulgação/PM.

Por Bertha Muniz

Publicado 19/06/2021 11:49 | Atualizado 19/06/2021 11:50

CAMPOS - A Polícia Civil investiga a morte de um homem ainda sem identificação no Parque Boa Vista, em Guarus, subdistrito de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O assassinato aconteceu na Estrada do Nogueira, no fim da noite de sexta-feira (18). Segundo a Polícia Militar (PM), ele teria sido baleado com pelo menos 12 tiros.

Com esse crime, sobe para seis o número de assassinatos em Campos no mês de junho e para 60 neste ano. Próximo ao corpo da vítima, a polícia encontrou 12 cápsulas de calibre 380.



No local, moradores teriam informado à PM que não conhecem a vítima. Ainda não há informações sobre a motivação e autoria do crime. Ninguém foi preso. O corpo foi levado para ao Instituto Médico Legal (IML) do município e a ocorrência registrada na 146ª Delegacia Policial (146ª DP).