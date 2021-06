Anel Viário de Campos Elíseos - Reprodução

Anel Viário de Campos ElíseosReprodução

Publicado 15/06/2021 15:58

Duque de Caxias - Com recursos da recente concessão dos serviços de saneamento básico da Cedae, o governo do estado anunciou que deve investir cerca de R$ 7 bilhões em obras de Infraestrutura nos próximos meses. Uma das iniciativas deve atingir diretamente o município de Duque de Caxias: a construção do Anel Rodoviário de Campos Elíseos. A estrada é uma rota alternativa de 6 km de extensão ligando o Polo Petroquímico de Duque de Caxias à BR-493 (Arco Metropolitano), beneficiando os 300 mil moradores da região, 30 empresas e 10 mil empregos.

A construção do Anel Rodoviário de Campos Elíseos faz parte do documento "Rio Canteiro de Obras" entregue pelo presidente da Firjan, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, ao governador do estado, Cláudio Castro. Na lista, há 22 projetos de Infraestrutura representando R$ 9,4 bilhões em investimentos, com efeito multiplicador de R$ 11,9 bilhões e potencial de geração de 135 mil empregos diretos e indiretos.

Atualmente, o polo de Campos Elíseos possui uma área de 11 quilômetros quadrados e o acesso se dá pela BR-040. É cortado pelo ramal Saracuruna da Supervia e tem a Avenida Fabor como principal via municipal de deslocamento interno. Reúne cerca de 30 grandes empresas e cerca de 10 mil funcionários. Na área de impacto do polo vivem atualmente 303 mil habitantes, número que representa pouco mais de 33% da população de Caxias.

Governador Cláudio Castro recebeu do presidente da Firjan, Eduardo Eugenio, o documento Rio Canteiro de Obras Divulgação



Uma análise da Firjan aponta que o Anel Viário trará mais segurança ao polo, proporcionará mais infraestrutura logística, mais competitividade, vai atrair mais investimentos e, consequentemente, vai gerar mais emprego e renda.

Obra nunca saiu do papel

O projeto original previa a recuperação de 13 quilômetros de infraestrutura viária existente, construção de 7 quilômetros de novos acessos rodoviários, construção de duas pontes e dois viadutos e a implantação de um truck center. Em 2004, a Concremat foi contratada para desenvolver o projeto da obra. Em agosto de 2005, a governadora Rosinha Garotinho, o prefeito Washington Reis e a Assecampe assinaram o convênio de PPP no valor de R$ 80 milhões para a construção do Anel Viário. Pelo convênio seriam investidos nas obras R$ 20 milhões pela Prefeitura de Duque de Caxias, R$ 20 milhões do Governo do Estado do Rio de Janeiro e R$ 40 milhões das empresas da Assecampe (mais de R$ 35 milhões).



O convênio foi interrompido pelo prefeito José Camilo Zito. Em setembro de 2006, o secretário de Energia, Indústria Naval e Petróleo, Wagner Victer, anunciou que estavam sendo investidos R$ 80 milhões na construção do anel viário de Campos Elíseos para desafogar o trânsito de caminhões que atendem às indústrias instaladas na região. Em março de 2011, foi anunciado que o Anel Viário de Campos Elíseos era uma das prioridades do governo para aquele ano, tendo se tornado emenda coletiva dos deputados federais do Rio de Janeiro. A obra deveria ser licitada ainda no primeiro semestre, com a conclusão prevista para 18 meses após a licitação.



Além disso, através de acordo com o DER e o município, Assecampe pagou R$ 500 mil para realização de obras na avenida Fabor (operação tapa-buracos). Segundo informações do DER, uma carga de asfalto foi enviada para o município para a execução das obras. O asfalto não foi aplicado na Avenida Fabor.