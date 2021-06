Suspeitos foram capturados após monitoramento do Setor de Inteligência da 134ª DP. - Foto: Divulgação.

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 13:15 | Atualizado 15/06/2021 13:23

Duque de Caxias - Policiais civis da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Duque de Caxias prenderam um homem acusado de lesão corporal grave na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi capturado no bairro Jardim Barro Branco, após monitoramento do Setor de Inteligência.

De acordo com os agentes, na ocasião foi cumprido mandado de prisão expedido pelo Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Duque de Caxias. O preso foi encaminhado ao sistema penitenciário.