Reunião para discutir a volta as aulas - Divulgação/Ascom PMG

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 17:46

Guapimirim – As escolas da rede municipal de ensino de Guapimirim, na Baixada Fluminense, estão previstas para reabrir a partir da próxima segunda-feira (21/6), no sistema híbrido (presencial e online) e de modo parcial, segundo a Secretaria Municipal de Educação dessa cidade ao O Dia.

Esse processo de reabertura será dividido em duas etapas. Nesta, prevê-se o retorno das atividades presenciais das turmas Pré-Escolar ao 5º ano do Ensino Fundamental, do 9º ano e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Pré-Escolar ao 5º ano

Os alunos presenciais do Pré-Escolar ao 5º ano serão divididos em dois grupos: A e B. Na semana que o grupo A estiver presencialmente na escola, o outro estudará de casa. Na semana seguinte, a situação se inverte. E este ciclo durará até a reabertura definitiva das unidades.

Cada turma será dividida para não lotar as salas de aula e respeitar as medidas sanitárias no enfrentamento à pandemia de coronavírus (Covid-19).

A carga horária de cada aula presencial será de duas horas e trinta minutos. O restante será complementado com estudo remoto.

Funcionarão as seguintes unidades:

* E. M. Claudineia Pereira da Costa Cardoso.

* E. M. Fernando Antônio Figueiredo.

* E. M José Joaquim da Costa.

* E. M. Marcionilio Ignácio.

* E. M. Rosa de Sarom.

* E. M. Rural Celina Corrêa da Silva.

* E. M Silva Crespo.

9º ano

Ainda em relação à primeira fase, o 9º ano do Ensino Fundamental também retornará ao ensino presencial. Cada colégio ficará responsável por organizar as turmas, que serão divididas em presenciais e remotas.

Assim como nas turmas do Pré-Escolar ao 5º ano, os estudantes presenciais serão divididos em dois grupos: A e B. Na semana que o grupo A estiver presencialmente na escola, o outro estudará de casa. E vice-versa.

As escolas que reabrirão para o 9º ano são estas:

* E. M. Castro Alves (02 turmas).

* E. M. Maximino José Pacheco (03 turmas).

* E. M. Fazenda Sernambetiba (02 turmas).

* E. M. Professora Acácia Leitão Portella (04 turmas).

* E. M. Professora Ilza Junger Pacheco (05 turmas).

* E. M. Rosa de Sarom (01 turma).

* E. M. Simão da Motta (03 turmas).

EJA

As escolas que realizam a EJA reabrirão nas seguintes unidades:

* E. M. Fazenda Sernambetiba (da II a IX fase, as turmas serão divididas).

* E. M. Maximino José Pacheco (Todas as fases; e a partir da VI fase, as turmas serão divididas).

* E. M. Professora Acácia Leitão Portella (todas as fases; e a partir da VI fase, as turmas serão divididas).

* E. M. Simão da Motta (da VII a IX fase, as turmas serão divididas).

Outras informações

As aulas ocorrerão presencial e remotamente. Há casos que os alunos estudarão exclusivamente de casa, por estarem no grupo de risco de comorbidades ou porque os pais ou responsáveis legais assinaram um termo de responsabilidade e não autorizaram o retorno. Desse modo, terão de buscar nas unidades de ensino as atividades para que os filhos façam.

“As nossas escolas rurais têm um número pequeno de alunos, portanto, não há dificuldades em seguir os protocolos de retorno às aulas da COVID-19. Nossos alunos dessas unidades têm mais dificuldades ao acesso à tecnologia, vivem mais isolados e, por isso, o retorno à educação presencial é uma forma de oferecer a esses, dentro de um processo de readaptação educacional e do espaço físico, a recuperação do seu processo de aprendizagem”, informou a Secretaria Municipal de Educação.

As aulas presenciais foram suspensas no início de 2020, por conta da pandemia que assola o Brasil e o mundo.

A reabertura completa da rede municipal de ensino está prevista para o segundo semestre de 2021. E isso só será possível, porque Guapimirim está na bandeira amarela, de acordo com a classificação da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro divulgada no último dia 11 de junho. Outros municípios da Região Metropolitana foram enquadrados na bandeira laranja, em que o risco é maior.