Material entorpecente apreendidoDivulgação

Por Izaias França

Publicado 18/06/2021 18:47

Policiais militares do 34º Batalhão da Polícia Militar (BPM), de Magé, foram recebidos a tiros por traficantes do Comando Vermelho no bairro Jardim Guapimirim, no município de Guapimirim, na Baixada Fluminense, por volta das 14h desta sexta-feira (18/6).

Os agentes foram investigar uma denúncia de venda de drogas na Rua X, no bairro Jardim Guapimirim, quando se depararam com cinco suspeitos adentrando numa mata. Foi nessa ocasião que houve disparos contra os policiais, que revidaram.

Durante a ação, foram apreendidas 130 trouxinhas de maconha de R$ 20 cada, 80 trouxinhas de maconha de R$ 10 cada, 30 trouxinhas de maconha de R$ 35 cada e mais 32 frascos de loló. Todo esse material foi encaminhado a 67ª DP (Guapimirim).

“Essa é mais uma ação entre as várias que o 34º Batalhão tem realizado na região, no intuito de combater à criminalidade. Nosso batalhão tem atuado com bastante ênfase no combate ao crime organizado e ao roubo de cargas”, declarou o coronel Oliveira, comandante do 34º BPM, ao O Dia.

Não há relato sobre suspeitos presos ou detidos durante essa ação.

Recentes ações policiais em Guapimirim

No último dia 17 de abril, por exemplo, dois homens foram presos em flagrante por suspeita de furtar materiais de obras de uma creche municipal no bairro Iconha, em Guapimirim. Os suspeitos transportavam uma carroça, quando foram abordados por policiais militares. Com os dois suspeitos foram apreendidos uma calha galvanizada de 4 metros, 13 perfis smart frame de 4 metros cada, 12 perfis smart frame de 50 centímetros cada, 12 perfis smart frame de 40 centímetros cada e mais dois perfis smart frame de 1,5 metro cada. Ao serem questionados sobre a destinação do material, os dois homens disseram que venderiam num ferro velho.

Em março passado, a Polícia Militar prendeu dois homens por suspeita de integrar uma quadrilha que praticava sequestro, no Jardim Guapimirim. Os dois indivíduos foram acusados de sequestrar uma mulher, de 38 anos, e o filho dela, de 15 anos. Mãe e filho passavam de moto pelo bairro, quando foram abordados por cinco integrantes de uma facção criminosa que portavam arma de fogo. Eles tiveram a motocicleta roubada e foram levados para um matagal, onde ficaram encapuzados e amarrados numa ‘boca de fumo’. Os criminosos exigiram do marido da vítima um resgate de R$ 5 mil. A soltura de mãe e filho ocorreu na Rodovia Rio-Teresópolis 15 minutos após o pagamento. A motocicleta foi recuperada alguns dias depois. O condutor foi reconhecido pelas vítimas e confessou a participação dos demais envolvidos, o que possibilitou a prisão dos dois acusados naquele mês.