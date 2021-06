Agente de saúde aplicando vacina - Divulgação rede social

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 19:50

Guapimirim – Pessoas com 44 anos ou mais poderão se vacinar contra o coronavírus (Covid-19), em Guapimirim, na Baixada Fluminense, nessa quinta-feira (17/6), das 8h às 11h da manhã. A imunização estará disponível nas seguintes unidades de saúde: Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro, Drive Thru no bairro Cotia, Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo, e nos postos de saúde dos seguintes bairros: Orindi (KM 11), Vale das Pedrinhas e Vila Olímpia.

A imunização para essa faixa etária está sendo estendida, pois já havia ocorrido hoje (16). Nas redes sociais, o Serviço de Vigilância em Saúde, vinculado à administração municipal, tem reforçado a importância de se tomar a segunda dose da vacina contra o coronavírus.

Até essa terça-feira (15), o supracitado município havia contabilizado 5.105 casos confirmados – desde o início dos registros em 2020 – e 165 óbitos. Um total de 25.380 doses de vacinas já foi aplicada, sendo 18.594 em primeira dose e 6.786 em segunda dose. São três os imunizantes aplicados: AstraZeneca, Coronavac e Comirnaty (Pfizer).

De acordo com o Vacinômetro do governo fluminense, para Guapimirim o público-alvo da imunização é de 20.508 pessoas. O município tem população estimada em 61.388. Portanto, o quantitativo de vacinados equivale a um terço dos habitantes, aproximadamente.

Mesmo após a vacinação, especialistas de Vigilância Sanitária orientam a manter os cuidados, tais como: usar máscara, limpar as mãos com sabão ou álcool 70 e manter o distanciamento social.