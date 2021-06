Enfermeira prepara uma dose de vacina - PMG / Divulgação

Publicado 18/06/2021 13:58

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Baixada Fluminense, terá uma repescagem de vacinação contra o coronavírus (Covid-19), nesse sábado (19/6), das 8h às 11h, exclusivamente na Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro.

Nessa ação, estão incluídas as pessoas que deixaram de tomar a segunda dose das vacinas AstraZeneca e Coronavac, pessoas com comorbidade acima dos 18 anos, gestantes, lactantes e puérperas com comorbidades, motoristas e cobradores de transporte coletivo, profissionais da educação, da saúde, das forças de segurança, das Forças Armadas e de salvamento e do transporte aéreo, trabalhadores portuários e pessoas com mais de 44 anos.

O objetivo do Serviço de Vigilância em Saúde de Guapimirim é estimular a vacinação em massa, ao seguir as orientações do Ministério da Saúde, com um calendário similar ao adotado em outras cidades, de modo a garantir doses suficientes e evitar a superlotação.

No momento, estão sendo aplicadas doses da AstraZeneca, Coronavac e da Pfizer.