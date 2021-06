Sede do Parnaso Guapimirim - Divulgação/Parnaso

Sede do Parnaso Guapimirim Divulgação/Parnaso

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 15:51

Guapimirim – O Parque Nacional Serra dos Órgãos (Parnaso) está funcionando com 50% de capacidade nas três sedes, situadas nos municípios de Guapimirim, Teresópolis e Petrópolis. O local funciona todos os dias, inclusive nos feriados, das 8h às 17h.

A sede Guapimirim, por exemplo, foi reaberta ao público no último dia 2 de junho. A sede Teresópolis reabriu no passado dia 14 de maio e sem rodízio de CPF.

Por conta da pandemia de coronavírus (Covid-19) e em virtude de decretos municipais, o parque está funcionando com restrições.

“Os banhos em poços e rios e o pernoite estão proibidos, com acessos somente para trilhas e retono no mesmo dia. O horário de visitação é das 8h às 17h, com algumas limitações para determinados atrativos”, informou o Parnaso ao O Dia.

O acesso ao parque requer o cumprimento de medidas sanitárias, tais como: uso de máscara; distanciamento mínimo de 5 metros em deslocamento de trilha; descarte adequado e fora do Parnaso de todo o resíduo produzindo durante a visitação; uso de tubo de acondicionamento de dejetos, em caso de necessidade, devido à falta de banheiros; ademais de utilizado de equipamentos individuais exclusivos, em caso de práticas de montanhismo, escalada, rapel e outros esportes radicais.

Para atividades de risco, como visitação ao Complexo do Dedo de Deus, por exemplo, é preciso fazer agendamento e assinar o Termo de Conhecimento de Riscos (TCRN), que está disponível no site www.icmbio.gov.br/parnaserradosorgaos. São permitidos 12 visitantes diários para essa atividade, com acesso para grupos de até três pessoas cada.

Já o acesso ao Escalavrado está limitado a 40 visitantes diários e permitido para grupos de até seis integrantes cada.