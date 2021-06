Festa contou com a participação dos garis que fazem a coleta de lixo do bairro onde Guilherme mora. - Foto: Arquivo pessoal.

Festa contou com a participação dos garis que fazem a coleta de lixo do bairro onde Guilherme mora. Foto: Arquivo pessoal.

Por Bertha Muniz

Publicado 20/06/2021 13:29 | Atualizado 20/06/2021 13:29

CAMPOS - Nada de super-heróis ou personagens de desenhos animados. O tema que o menino Guilherme Barreto, morador de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, escolheu para o seu aniversário de seis anos foi o universo dos garis. Por causa da admiração pelos profissionais que cuidam da limpeza de Campos, Guilherme, que fez aniversário neste fim de semana, pediu aos responsáveis que o aniversário tivesse gari como tema.

"Ele sempre foi apaixonado pela profissão. Sempre que o caminhão passa, ele pede que a gente vá com ele na rua para ver os profissionais na limpeza urbana", disse a mãe do garoto. Seu encanto não diminuiu com o passar do tempo, ao contrário da maioria dos meninos da sua idade, quem faz brilhar os olhos e recebe toda a sua atenção veste roupa na cor laranja e deixa a cidade limpa.

Mais do que ter um tema preferido, é ter os personagens que ídolos na celebração. Guilherme recebeu uma surpresa especial: os garis apareceram na casa devidamente uniformizados. Foi a realização de um sonho. A mãe do Guilherme convidou alguns garis, que foram uniformizados. Neste momento, o pequeno Gui não escondeu a emoção", disse Victor Batista, amigo da família.



Presente na festinha, um dos garis contou como é ser ídolo de uma criança e ter a profissão reconhecida em uma celebração de aniversário. "Confesso que também fiquei emocionado. É muito comum vermos crianças querendo temas como de super-heróis de filmes e séries. Feliz por saber que Guilherme tem a gente, heróis da vida real, como ídolos", concluiu.