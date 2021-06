Rio de Janeiro - RJ - 28/07/2020 - Policia - Apos noite violenta, policia militar faz operaçao na Praça Seca, zona oeste do Rio, na manha de hoje - na foto, BOPE, faz operaçao no Morro da Barao - Foto Pimenta / Agencia O Dia - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Rio de Janeiro - RJ - 28/07/2020 - Policia - Apos noite violenta, policia militar faz operaçao na Praça Seca, zona oeste do Rio, na manha de hoje - na foto, BOPE, faz operaçao no Morro da Barao - Foto Pimenta / Agencia O DiaReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por Thuany Dossares

Publicado 30/06/2021 06:00

Rio - Palco de uma disputa entre milicianos e traficantes do Comando Vermelho (CV) e milicianos, a região da Praça Seca, na Zona Oeste do Rio, foi alvo de 30 operações policiais entre 8 de julho de 2020 e 27 de abril deste ano. A maioria das ações foram realizadas pela PM e 20 delas aconteceram na comunidade da Barão, de acordo com um levantamento feito pelo Ministério Público do Rio (MPRJ).

O documento, que tem o objetivo de acompanhar as operações das polícias Civil e Militar, apontou que os patrulhamentos na Praça Seca se intensificaram a partir de março, quando foram feitas 10 diligências. Antes disso, 13 ações tinham sido informadas ao MP. A região conta com as comunidades da Barão, Bateau Mouche, Chacrinha, Campinho, Fubá, Jordão, 18, Caixa D'água e Divino.

Publicidade

De acordo com investigações da Polícia Civil, em fevereiro traficantes e milicianos voltaram a se enfrentar e só naquele mês, a plataforma Fogo Cruzado registrou 22 tiroteios na Praça Seca. A guerra pelo controle das atividades criminosas na região já dura quase uma década, segundo a corporação.

Os traficantes do CV são liderados por Pedro Paulo Guedes, conhecido como Pedro Bala ou Urso, que está foragido, e Luiz Claudio Machado, o Marreta, que está preso desde 2014. Atualmente, o grupo controla o tráfico de drogas do Morro da Barão, Morro da 18 e Caixa D'água.

Publicidade

Do outro lado da disputa, estão os paramilitares. Edmilson Gomes Menezes, o Macaquinho, é o principal miliciano que atua na região. Seu principal reduto, é a comunidade do Campinho.

Além de controlar a localidade, Macaquinho, que é aliado a Danilo Dias Lima, o Tandera, ainda tem braços nas outras favelas da região dominadas pela milícia, como Divino, Bateau Mouche, Fubá e Chacrinha. Elas são gerenciadas por Leonardo Luccas Pereira, conhecido como Leléo, e um paramilitar identificado apenas como Danado.

Publicidade

Desde fevereiro, o bairro é líder no ranking de tiroteios em toda Região Metropolitana do Rio, segundo relatórios do Fogo Cruzado. Em maio e abril, a Praça Seca também liderou os registros de disparos entre todos os bairros da Região Metropolitana, segundo a plataforma, contabilizando 34 e 31 ocorrências, respectivamente. Em março, o grupo de análise de dados ainda contabilizou que a região teve 11 dias seguidos de confrontos armados e 37 dias com tiros.

O levantamento do Ministério Público analisou que em 326 dias, no período entre 14 de junho de 2020 e 21 de maio deste ano, as polícias estaduais fizeram 528 incursões em todo o estado, o que representa uma média de 1,6 ações por dia. O documento descreve em detalhes quando foram realizadas as operações, quais unidades participaram, onde elas aconteceram, quais promotorias são responsáveis pela investigação e quando as ações foram comunicadas ao MP. Quatrocentos e sessenta e seis operações foram feitas pela Polícia Militar e 60 pela Civil, segundo a planilha.