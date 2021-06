Marcelo Diniz Anastácio - Fernando Frazão/Agência Brasil

Marcelo Diniz Anastácio Fernando Frazão/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 07:50 | Atualizado 30/06/2021 07:51

Rio - O destino de Dr. Jairinho na Câmara Municipal do Rio será decidido nesta quarta-feira . Se for confirmada a cassação de seu mandato, o suplente, Marcelo Diniz Anastácio (Solidariedade), assumirá o seu lugar. Jairinho está preso pela morte do enteado, Henry Borel, de apenas 4 anos, em março deste ano.