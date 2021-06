Vereador Dr. Jairinho - Reprodução

Por Anderson Justino

Publicado 28/06/2021 10:05 | Atualizado 28/06/2021 14:07

Rio - A defesa do vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho (sem partido), segue tentando convencer a Câmara do Rio em não prosseguir com o processo de cassação do mandato do parlamentar. O político é acusado de matar o enteado Henry Borel, de 4 anos. Ele e a namorada, Monique Medeiros, mãe do menino, estão presos pelo crime . Jairinho também foi indiciado em outros crimes.