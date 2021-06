Flordelis durante audiência em Niterói - Estefan Radovicz /Agência O Dia

Flordelis durante audiência em NiteróiEstefan Radovicz /Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 07:38 | Atualizado 30/06/2021 07:59

Em sua decisão, a juíza considerou que o processo transcorreu regularmente, sem a ocorrência de qualquer fato que pudesse gerar a nulidade processual, ou prática de qualquer ato de imparcialidade alegada. O processo será encaminhado, agora, para apreciação na segunda instância do TJRJ.A juíza também alegou que a magistrada adotou todas as medidas cabíveis para assegurar a ordem durante as seis audiências de instrução e julgamento iniciadas no período da manhã, nas quais foram ouvidas aproximadamente 28 testemunhas.A magistrada também negou ter assumido comportamento distinto em relação à ré durante as audiências. Em um de seus argumentos a defesa alega que a juíza teria chamado a atenção da deputada de forma desproporcional em razão do atraso de Flordelis em uma das audiências.