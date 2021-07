MC Dricka e Cardi B - Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 09:44

Rio - Após aparecer em um telão na Times Square, nos EUA, MC Dricka agora também tem uma treta internacional para chamar de sua. Em uma entrevista a um podcast, a funkeira paulistana falou que gostaria que Cardi B ouvisse suas músicas, mas queria que isso fosse feito de forma espontânea, dando a entender que a rapper recebesse dinheiro para ouvir e postar os funks como faz normalmente.

Ao ver a repercussão da fala de Dricka, Cardi B desmentiu a funkeira e postou, em português, falando da sua relação com o funk brasileiro. "Não é verdade. A a primeira vez que eu escutei funk foi quando um fã me marcou em um post de 'Onda diferente'. Eu comecei a ouvir os dois artistas e quando a música acabou, mixou para diferentes músicas foi quando eu ouvi músicas de Kevin o Chris e tantos artistas", escreveu a rapper, em uma sequência de postagens no Twitter.

"Adoro como o funk faz meu corpo e espírito sentirem-se. A música é incrível, você pode não entender as palavras, o ritmo domina sua alma. Eu amo o funk", disse.

Confira:

Não é verdade que a primeira vez que I Hurd funk music foi quando um fã me etiquetou em um post de onda diferente eu comecei a ouvir os dois artistas e quando a música acabou a música embaralhou para diferentes músicas foi quando eu Hurd músicas de Kevin o Chris e tantos artista https://t.co/rgHdlzvtng — iamcardib (@iamcardib) July 1, 2021