Sasha e João FigueiredoReprodução de internet

Publicado 01/07/2021 09:32 | Atualizado 01/07/2021 09:33

Rio - Aproveitando a segunda lua de mel com Sasha Meneghel, o cantor gospel João Figueiredo mostrou que também tem o seu lado "fashion". De olho na moda, o artista revelou, por meio do Instagram Stories, qual é o seu calçado favorito: uma bota de grife que custa R$ 6,5 mil.

"Minha favorita", disse ele para o modelo Ankle Boot Oberkampf, da grife Louis Vitton, feito de suede bege e com as iniciais LV na lateral. “Inspirado nas botas de trekking, este modelo se destaca por cano acolchoado e pelo solado tratorado de borracha. É assinado com LV Initials na lingueta e uma placa Vuitton em metal dourado na lateral”, diz a descrição do produto no site da grife.