Lucas Lucco lamenta morte da fã Julia Conte aos 20 anos - Reprodução

Lucas Lucco lamenta morte da fã Julia Conte aos 20 anosReprodução

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 08:40 | Atualizado 01/07/2021 08:50

Rio - Lucas Lucco usou o Instagram, na noite desta quarta-feira, para lamentar a morte de uma fã especial, Julia Conte, que tinha apenas 20 anos e lutava contra a leucemia. O cantor sertanejo repostou fotos antigas com a admiradora.

fotogaleria

Publicidade

"Nunca te esquecerei! Obrigado pelo seu carinho e por ter deixado tanto amor e tantas lições por onde passou. Te amamos", escreveu ele, que ainda acrescentou na sequência: "Que alegria receber os seus abraços... Jesus te guarde num abraço de infinito amor."

Nas redes de Julia, a família também fez uma postagem. "Amor incondicional, foi isso que você nos ensinou a último momento, amar pensando no bem do outro sem pensar e se preocupar com a nossa dor. Você lutou tanto, vinte anos de muita força e coragem, de amor pela vida …mesmo com todas as tuas dificuldades, nunca faltou um sorriso no rosto e um pensamento positivo, para enfrentar tudo".

Publicidade

Lucas Lucco deixou mais uma mensagem de carinho na publicação. "Que Deus abençoe muito essa família… Júlia deixou um rastro de amor e luz por onde passou. Nunca será esquecida. Que Jesus te receba lindinha, com todo aquele amor infinito que vc merece", postou o cantor.