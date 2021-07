Duda Reis - Reprodução

Duda ReisReprodução

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 18:34

Rio - Duda Reis decidiu se abrir com seus seguidores, nesta terça-feira (29), através de uma caixinha de perguntas no Instagram. A influenciadora aproveitou para expôr sua opinião e aconselhar seus fãs sobre relacionamentos amorosos. Conhecida por sua relação com Nego do Borel, a modelo assumiu o namoro com o empresário Bruno Rudge no último dia 12.

fotogaleria

Publicidade

Uma das perguntas era sobre a necessidade do casal ter gostos parecidos, ao que Duda respondeu: "Eu achava que isso não faria diferença, mas faz. Acho melhor estar com alguém que partilha dos mesmos desejos, sonhos, princípios, propósitos", começou a influenciadora.

"Pra mim não faz sentido estar ao lado de pessoas que não seguem a mesma linha, fica realmente insustentável. Óbvio que todos devem ceder na vida, e estar com pessoas 100% iguais a nós deve ser muito chato, mas pessoas completamente diferentes e que nos tirem do nosso caminho é bem pior", afirmou. Ela ainda completou com um aviso: "Lembrando que cada um tem sua opinião".

Publicidade

Em seguida, a modelo foi direta ao dar sua opinião sobre as amizades que um casal tem fora da relação. "Duda, o que você acha do namorado ter amigas e a namorada ter amigos?", perguntou um seguidor. "Gente, a coisa mais normal e saudável do mundo! Óbvio que ambos devem se respeitar em qualquer ocasião, afinal, escolheram estar em um relacionamento. Mas esse negócio de que homem não pode ter amiga mulher e que mulher não pode ter amigo homem é muito doentio e tóxico. Ninguém prende e nunca prendeu ninguém!", respondeu a jovem.

Outro internauta quis saber: "Seguir o coração ou a razão?". Para Duda, a resposta está no equilíbrio: "Nada que é extremo é saudável, então um meio termo, colocando na balança o que é melhor para você e sua saúde mental, em curto, médio e longo prazo", explicou.