Por iG

Publicado 30/06/2021 18:32 | Atualizado 30/06/2021 18:33

O cantor Xanddy, vocalista do grupo Harmonia do Samba, deu um conselho inusitado para um seguidor que se mostrou apaixonado pela filha do baiano, a também cantora Camilly Victória.



Através da caixa de perguntas do Instagram, o fã pediu conselhos para se tornar genro de Xanddy e Carla Perez . O cantor imediatamente respondeu: "Fique bem longe. O pai dela tem 1,90 m, o irmão também, o namorado mais de 2 metros e nossas mãos parecem remo de caravela", disse Xanddy.



A resposta do pai de Camilly arrancou gargalhadas de Jojo Toddynho, Maurício Mattar e do cantor Tiee. Camilly Victória tem 20 anos, mora nos Estados Unidos, e namora com o rapper Red Rum . Recentemente, a filha de Xanddy e Carla formou-se em Produção Musical.



