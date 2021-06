Luhanna e Szafir - Reprodução

Por iG

Publicado 30/06/2021 14:27 | Atualizado 30/06/2021 14:30

A mulher do ator Luciano Szafir, Luhanna, usou as redes sociais, nesta quarta-feira (30), para desabafar sobre a internação do marido em um hospital do Rio de Janeiro (RJ) por testar positivo para Covid-19.



Através dos Stories, Luhanna contou aos seguidores que está retomando a vida, mas sente medo. "Retomando a vida após duas semanas de tristeza e medo, mas também de muita fé. Está chegando o dia dele voltar. Mas enquanto ele não volta, meu mundo continua em preto e branco. Te esperando ansiosa, meu amor, meu companheiro", escreveu Luhanna em uma foto em preto e branco.



Luciano Szafir foi internado no dia 23 de junho com Covid-19. Ele está no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ). O pai de Sasha Meneghel apresentou sintomas de fadiga e fez uso do respirador direto no nariz.