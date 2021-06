Thelminha e Juliette - Reprodução/Montagem

Thelminha e JulietteReprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 10:16 | Atualizado 30/06/2021 10:19

Rio - Nunca houve rivalidade entre Thelminha e Juliette. A campeã do 'BBB 20' admira, inclusive, a trajetória da paraibana. Mas alguns fãs não gostaram quando Thelminha declarou torcida a Gil e especularam que houvesse algum tipo de rixa entra as duas. Ao responder perguntas de seguidores no Instagram, Thelminha voltou a falar que não existe nenhum problema entre ela e a atual campeã do reality.

fotogaleria

Publicidade

"Mentiraaaaa. Ao olhar as fotos da final, vejo duas mulheres fortes que sonharam com esse momento. Cada uma com a sua história. Ambas gritaram 'Mãaaaaaae', pois sabemos de onde vem nossa força. Duas mulheres que amam vestir brilho e também brilhar cada uma com seu próprio brilho. Mas a internet ama criar rivalidade feminina onde não existe", escreveu.