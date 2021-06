- Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 09:25 | Atualizado 30/06/2021 09:34

Rio - Após aparecer rebolando com dólares no short, Anitta mostrou muito rebolado ao lado de outras personalidades como a cantora argentina Tini Stoessel e o rapper porto-riquenho Rauw Alejandro. Nos registros divulgados por festa situada em Miami, nesta segunda-feira, ela aparece de shortinho, body e tranças no cabelo.

As fotos fazem parte do anúncio da comemoração de cinco anos da "Festa Bresh", que será realizada no próximo sábado. Anitta, que vive atualmente nos Estados Unidos e investe na carreira internaconal, é uma das atrações do evento.