Publicado 29/06/2021 21:43 | Atualizado 29/06/2021 21:50

Tina Turner não quer que Tina, de 'A Vida de Tina', use a marca registrada no ramo musical. Apesar de nenhuma delas ter 'Tina' na certidão de nascimento, as duas utilizam o nome na carreira artística, o que gerou uma notificação extrajudicial.



Segundo a Folha de S.Paulo, os advogados da cantora que faz parte do Hall da Fama do Rock tomaram a atitude de notificar as atrizes brasileiras que criaram o perfil 'A Vida de Tina'. As duas receberam uma notificação extrajudicial que solicita que elas não registrem a marca Tina no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI, no ramo de serviços de música e serviços relacionados.

Criado por Júlia Burnier e Isabela Mariotto, o perfil satiriza a 'esquerda elitizada'. Em janeiro, Burnier entrou com pedido de registro da marca 'A Vida de Tina' no INPI, com a especificação "serviços de entretenimento".



Em junho, chegou a notificação por e-mail e também por correspondência, do escritório de advocacia que representa Tina Turner no Brasil. “A primeira reação foi de surpresa, porque a gente jamais imaginou que poderíamos estar disputando alguma coisa com a Tina Turner, porque ela é uma artista de alcance internacional, uma mulher enorme perto da gente”, conta Mariotto para a Folha.



No documento, os titulares dos direitos de Tina Turner pedem um acordo para que o registro da marca 'A Vida de Tina' não entre no ramo musical.



"Nosso cliente é titular de vários registros em vigor para a marca 'TINA' [...] no Canadá, na Comunidade Europeia, no Reino Unido e nos Estados Unidos", afirmam os advogados no documento enviado a Burnier. Segundo eles, o nome "Tina" mereceria proteção da marca por ser "notoriamente conhecido", independentemente de a marca de Tina Turner "ser depositada ou registrada no Brasil", diz o documento.



"O uso da marca “TINA” na composição da marca “'A Vida de Tina' é suscetível de induzir o público em geral a erro, dúvida e confusão, sugerindo que a 'nova' marca 'A Vida de Tina' foi criada como forma de homenagear a famosa cantora americana Tina Turner e a sua trajetória no segmento do entretenimento. A confusão também é provável com 'Tina: The Tina Turner Musical', uma vez que a marca em apreço protege serviços de entretenimento e o musical é baseado na 'vida de Tina Turner'", acresenta o documento.



“A gente não está querendo disputar com a Tina Turner, não tem nem cabimento isso”, diz Júlia Burnier. “E o nosso trabalho não tem a ver com a Tina Turner, a gente não faz referência a ela.”



"Inclusive se ela puder, com toda essa história, conhecer o nosso trabalho seria incrível. A gente ia ficar honrada, porque a gente é muito fã”, completa Mariotto. "A nossa intenção é que o nosso trabalho continue florescendo e que ele não se limite de alguma forma."



Segundo Mariotto, o registro é uma questão de segurança jurídica, para garantir que o nome "A Vida de Tina", já bem difundido na internet, fosse usado por elas mesmas e não por quaisquer aventureiros online. “Mas a gente não está pensando em lançar uma marca de roupas. É só uma questão de segurança mesmo”, diz.