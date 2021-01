Ilha de Rafa Kalimann, Manu Gavassi, Thelminha e Bruna Marquezine Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 16:32

Parece que a ilha a Princess Island, em Angra dos Reis, alugada para reunir inicialmente Rafa Kalimann com o namorado, Thelminha com seu marido, Manu Gavassi e Bruna Marquezine tem recebido novos moradores para temporada. Nos stories publicados por Rafa Kaliman para mostrar as comemorações do aniversário de Manu nesta segunda-feira (4), é possível perceber outros convidados que não estavam lá no começo da estada do quarteto no domingo passado, dia 27, antes da virada do ano.

Um dos novos 'moradores ' é o fotógrafo papagaio de pirata de famosos, André Nicolau. Ele e o namorado. Vale lembrar que o casal publicou vários stories antes de sua chegada ao local e o mostrou que não estava isolado. Será que os outros que chegaram também se isolaram antes ou a vacina contra a Covid-19 já chegou à ilha? Não vamos perguntar somente a Thelminha, que é médica, mas sim a todas as influenciadoras que estão na ilha: vocês seguem aquele velho ditado 'façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço?' Xi!