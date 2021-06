Jojo Todynho - Reprodução

Publicado 30/06/2021 10:09

São Paulo - A cantora e apresentadora Jojo Todynho resolveu conversar com seus seguidores através da sua tradicional caixa de perguntas no Instagram na noite desta terça-feira. No papo, Jojo relembrou traições.



A apresentadora do "Jojo Nove e Meia", do Multishow, foi questionada por um seguidor se já tinha sido traída. Sem titubear, a apresentadora caprichou na resposta. "Amor, quase virei um alce", disse aos risos.



Jojo Todynho ainda explicou para os fãs que não aceita traição. "É a coisa mais óbvia do mundo, gente. Como é que você vai aceitar traição? Traição é falta de caráter", afirmou Jojo.



A apresentadora continuou dando dicas sexuais para os seguidores e contou que pretende ter três ou quatro filhos.